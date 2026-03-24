Firme repudio al negacionismo en una plaza de Caleta Olivia

El Frente Sindical y organizaciones sociales de Caleta Olivia eligieron la Plaza 20 de Noviembre para conmemorar en la tarde de este ventoso martes el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

En ese marco, se dio lectura a un documento por el cual se repudió no solo el terrorismo de Estado que impulsó la dictadura al cumplirse 50 del golpe cívico, militar y eclesiástico, sino también a los nostálgicos de este tiempo que siguen negando a los más de treinta mil desparecidos durante los años de plomo.

Los referentes de distintos sectores comunitarios enarbolaron banderas, pancartas con leyendas alusivas al Nunca Más.

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Además, vociferaron cánticos contra los represores y el actual gobierno nacional, agitaron pañuelos blancos y colocaron zapatillas y zapatos que colocaron en pedestal con fotografías que representaban a los desaparecidos en todo el país, nombrando de manera especial a los santacruceños víctimas de la dictadura.

El veterano dirigente del Partido Obrero, Omar Latini expresó su emoción por la gran cantidad de jóvenes que sumaron su protagonismo a este evento, teniendo en cuenta que el 75 % de la población argentina aún no habían nacido cuando se avasalló brutalmente la democracia, quedando en evidencia que el intrínseco significado del Nunca Más seguirá vigente en las futuras generaciones

“NO NOS RECONCILIAMOS”

El documento elaborado de manera conjunta por los sectores representados en esta movilización y concentración señala que “a 50 años del golpe cívico-militar de 1976, hoy volvemos a las calles con la memoria viva, con la verdad como bandera y con la justicia como horizonte. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos”.

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Destaca además que durante la dictadura se vivió “un tiempo de profundo horror con el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas, muchos de ellos nacidos en cautiverio, arrancados de sus familias y entregados a hogares de represores en un intento sistemático de borrar su identidad”.

Más adelante se señala que “en el contexto actual, las políticas impulsadas por el gobierno nacional representan un profundo retroceso en materia de derechos laborales y sociales”.

Correlativamente se indica que “en nuestra provincia, vemos con preocupación cómo el ajuste recae una vez más sobre las y los trabajadores. La falta de respuestas a las demandas salariales de los distintos sectores profundiza la pérdida del poder adquisitivo en un contexto donde el costo de vida no deja de aumentar”.

“A esto se suma el proyecto de “Emergencia Económica”, que lejos de ofrecer soluciones estructurales, habilita medidas de ajuste que descargan el peso de la crisis sobre el conjunto del pueblo, afectando salarios, condiciones laborales y derechos esenciales” se agrega.

Finalmente se remarca que “las y los trabajadores, los sindicatos, las centrales obreras, los movimientos sociales y los distintos espacios del campo popular levantamos una misma voz” y “decimos basta de ajuste sobre el pueblo, de pérdida de derechos, de despidos y desocupación, de salarios por debajo de la línea de pobreza y de políticas que empobrecen, excluyen y disciplinan”.