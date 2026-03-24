Persisten las ráfagas fuertes y se mantiene el alerta amarillo hasta la tarde

El SMN advierte por ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h. El fenómeno perderá vigencia hacia la tarde, pero volverá a activarse el miércoles después del mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente hasta la tarde de este martes el alerta amarillo por vientos fuertes en la región. Según el organismo, el área continuará afectada por corrientes del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 110 km/h.

Para lo que resta de la jornada, se prevé una mañana ventosa, seguida por una tarde mayormente nublada y una noche parcialmente nublada. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 y 15°C, con vientos sostenidos de entre 32 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h durante la tarde.

El miércoles, en tanto, las condiciones se mantendrán inestables. Tras una madrugada y mañana mayormente nubladas, el viento volverá a intensificarse desde el mediodía, momento en que el alerta retomará vigencia. Durante la jornada, las ráfagas podrían ubicarse entre los 98 y 106 km/h, con velocidades sostenidas de hasta 59 km/h y una temperatura máxima de 17°C.

Para el jueves se espera una leve disminución de la intensidad del viento. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado, con temperaturas que irán de los 10 a los 15°C. Los vientos continuarán del sector oeste, aunque con menor intensidad, y ráfagas que no superarían los 50 km/h.