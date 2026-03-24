Emilia Mernes y los supuestos chats con jugadores de la Selección

Versiones mediáticas reavivan conflictos entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, mientras se suman menciones a futbolistas de la Selección argentina y supuestos chats que circulan en redes.

La trama de conflictos entre figuras del pop argentino sumó nuevos episodios en las últimas horas, con la aparición de rumores que también involucran a futbolistas de la Selección argentina. En ese marco, el periodista Juan Etchegoyen se refirió en Infobae en vivo a la disputa entre Tini Stoessel y María Becerra, y a las versiones que vinculan a Emilia Mernes con Leandro Paredes.

Según detalló, durante el fin de semana comenzó a circular en redes sociales un supuesto chat atribuido a Mernes con un jugador del seleccionado. En ese intercambio, el futbolista le preguntaría cuándo iría a verlo a La Bombonera. Etchegoyen aclaró que se trata de trascendidos y remarcó la necesidad de tomar la información con cautela.

El periodista también sostuvo que, si bien no hay datos que indiquen que Rodrigo De Paul haya influido en un distanciamiento entre Tini y Emilia, sí existe un “rumor cada vez más instalado” que ubica a Paredes en una situación que calificó como “extraña”. En ese sentido, indicó que las versiones que lo vinculan con la cantante no son recientes, sino que circulan desde hace tiempo.

En relación al origen del conflicto entre Mernes y Stoessel, Etchegoyen afirmó que no está vinculado directamente con futbolistas, sino que sería previo y tendría como protagonista a María Becerra. Como dato concreto, señaló que en febrero la cantante dejó de seguir a Mernes en redes sociales, pese a haber compartido el colectivo artístico “Los del espacio” y una relación cercana.

Sobre el entorno de Paredes, indicó que no hubo una reacción pública de su esposa, Camila Galante, aunque remarcó la fuerza de los rumores. También volvió sobre el supuesto chat viralizado y planteó dudas sobre su veracidad, al señalar que la Selección no juega habitualmente en La Bombonera.

Además, mencionó una versión sobre una conversación entre Becerra y Stoessel, en la que la primera le habría relatado situaciones vinculadas a Mernes. En ese contexto, aseguró que durante la gira “Futttura” del año pasado, en Tecnópolis, Stoessel habría excluido a Mernes de una lista de invitados, en una decisión que respondería a conflictos previos y no a un hecho puntual.

Por otra parte, en el programa Infama también se abordó el tema. Allí se habló de un supuesto malestar entre parejas de jugadores de la Selección con Mernes, a partir de su presencia en una celebración por el título mundial. El periodista Santiago Sposato mencionó la existencia de chats que habrían generado incomodidad.

En ese contexto, Marcela Tauro planteó una hipótesis que se viralizó rápidamente: sugirió que Mernes podría haberle escrito a un futbolista, y vinculó esa posibilidad con el distanciamiento de Tini Stoessel, mencionando a Rodrigo De Paul, actual pareja de la cantante.

El panel también recordó que De Paul asistió a un recital de Mernes durante un período en el que se encontraba separado, un dato que en su momento ya había generado comentarios y que ahora vuelve a ser citado dentro de una secuencia de versiones que buscan explicar el deterioro del vínculo entre la artista y el entorno de Stoessel.