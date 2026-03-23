"Gozaban mientras lo mataban": denuncian a patovicas por el crimen de un abuelo

El hombre 50 años murió tras ser reducido por personal de seguridad de un bar de Buenos Aires. Su familia sostiene que fue un ataque deliberado y la causa ya tiene cuatro detenidos por homicidio.

Alexis Oscar “Pipa” Rogers, un técnico escénico de 50 años, fue asesinado en la madrugada del sábado frente al boliche Sutton, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, luego de un violento episodio con personal de seguridad que lo dejó sin vida en plena vía pública.

El hombre había llegado al local acompañado por su hijo de 23 años y otro hombre de 46 con la intención de celebrar el nacimiento de su nieto, ocurrido horas antes. Sin embargo, al intentar ingresar al boliche ubicado en Bella Vista, los custodios le negaron el acceso por el horario.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, cuando Rogers se retiraba del lugar, un comentario derivó en la reacción de uno de los empleados, que inició la agresión con una cachetada. A partir de allí, la situación escaló rápidamente a golpes y a una violenta reducción.

La principal hipótesis de la fiscalía es que la víctima murió por asfixia mecánica, producto de la presión ejercida sobre su cuello durante el forcejeo. Rogers colapsó frente a su hijo y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

El caso sumó un testimonio clave de la familia. Su hermana, Angi, denunció en Crónica TV que el accionar de los patovicas fue intencional y con ensañamiento. “No fue una pelea, a mi hermano lo mataron”.

La mujer también describió lo que, según sostuvo, se observa en las imágenes. “En las imágenes se ve que lo tiene del cuello con una sola mano y la otra en la cintura. Gozaba lo que estaba haciendo”, expresó, al tiempo que aseguró que mientras Rogers era asfixiado, su hijo Ezequiel también era golpeado por otros empleados. Para la familia, la víctima no tuvo posibilidad de defenderse.

La investigación está a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, quien ordenó la detención de cuatro integrantes del área de seguridad del local: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Todos fueron indagados por el delito de homicidio.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura del boliche Sutton. En el marco de la causa, se secuestraron el sistema de videovigilancia del comercio y los teléfonos celulares de los implicados, mientras que cámaras municipales aportaron registros del momento en que Rogers fue abordado y reducido en la vía pública.

La familia también apuntó contra los responsables del local. “Queremos que se pudran en la cárcel los patovicas y el dueño, que estaba mirando todo”, reclamó Angi, y exigió que se identifique a todos los involucrados, incluidos quienes no brindaron asistencia.

Rogers, afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) y recientemente graduado del secundario a través del programa FinEs, era un trabajador reconocido en su ámbito. Dejó tres hijos, entre ellos un niño de 10 años.

Mientras la fiscalía busca determinar el grado de participación de cada detenido en la maniobra que derivó en la muerte, la familia reclama justicia y que la clausura del local se mantenga de forma definitiva.