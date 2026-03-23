Ocurrió en el barrio Isidro Quiroga. El intruso fue detenido a pocos metros del lugar tras la denuncia del propietario.

Entró por la fuerza a una casa y lo hallaron dormido en la cocina

Un insólito episodio se registró este domingo por la tarde en el barrio Isidro Quiroga, donde un hombre fue sorprendido dentro de una vivienda deshabitada tras haber ingresado por la fuerza.

El hecho salió a la luz cerca de las 19:50, cuando un vecino acudió a la Comisaría Seccional Quinta para alertar que la casa de su padre, ubicada sobre calle Sargento García, había sido violentada. El inmueble, sin ocupantes, presentaba daños en un candado y en la reja de una ventana.

Al ingresar al domicilio, el denunciante encontró a un desconocido durmiendo en la cocina, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Minutos después, efectivos que acudieron al lugar lograron identificar al sospechoso en las inmediaciones. El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por violación de domicilio.