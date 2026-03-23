Usuarios denuncian que Movistar deja sin internet a conexiones no migradas a fibra óptica

Vecinos de Comodoro Rivadavia aseguran que la empresa interrumpe el servicio sin ofrecer alternativas técnicas ni respuestas concretas. Desde el jueves 19 de marzo por la tarde permanecen sin conexión.

Clientes de Movistar en Comodoro Rivadavia manifestaron su malestar ante la interrupción del servicio de internet en conexiones que no fueron migradas a fibra óptica. Según indicaron los usuarios afectados, la empresa procedió a desactivar estas líneas sin brindar respuestas claras ni opciones de continuidad.

De acuerdo a los testimonios recabados, los damnificados se encuentran sin servicio desde el jueves 19 de marzo a las 19 horas, acumulando varios días sin conexión. La situación impacta en distintos sectores de la ciudad y afecta tanto a usuarios particulares como a quienes dependen del servicio para trabajar o estudiar.

Al realizar los reclamos correspondientes, los clientes señalaron que la única respuesta ofrecida por la compañía fue la restitución del servicio de telefonía fija, dejando sin resolver el acceso a internet. En ese contexto, cuestionan la falta de alternativas tecnológicas o propuestas de reconversión, especialmente en zonas donde la fibra óptica aún no está disponible.

Como última instancia, aseguran, la empresa propone directamente la baja del servicio, lo que profundiza el malestar entre los usuarios. El reclamo apunta a la ausencia de soluciones frente a una transición tecnológica que, según sostienen, se está implementando sin contemplar la situación de quienes todavía dependen de conexiones tradicionales.