El Municipio continúa trabajando en soluciones habitacionales para las familias afectadas

Paralelamente a la adquisición de viviendas de construcción rápida, desde la Secretaría de Tierras se avanza en el recupero de lotes con servicios para su eventual instalación. De esta manera, se busca garantizar soluciones habitacionales rápidas, seguras e integradas a la trama urbana.

En ese marco, el secretario del área, Bruno Hernández, explicó que, desde lo sucedido en la zona del Cerro Hermitte, “se intensificaron las tareas relacionadas con la cuestión del hábitat, recorriendo plantas de diferentes empresas que se dedican a la construcción de casas con métodos alternativos, como PCR, Prepat y Bahía Blanca Viviendas, habiéndose firmado con la última un contrato. Estas formas alternativas de construcción tienen tiempos de finalización de obra mucho más rápidos que las viviendas tradicionales”.

Mientras que, al mismo tiempo, se están preparando lotes teniendo en cuenta las condiciones de suelo. En este sentido, el funcionario explicó que “las formas de construcción siempre tienen que ser acordes al tipo de suelo, por lo tanto, lo primero que se hizo es buscar un suelo que sea lo suficientemente permeable y que posea las condiciones necesarias. Al momento de recuperar los lotes se tuvieron en cuenta estas situaciones”, aseguró.

En esa misma línea, indicó que el Municipio ya cuenta con disponibilidad de terrenos. “Cuando el intendente Othar Macharashvili nos solicitó alrededor de 50 lotes, nosotros ya los teníamos en carpeta, por lo que ya se pusieron a disposición. Debemos destacar que son lotes que ya cuentan con los servicios, lo que no es fácil de lograr”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que los terrenos no estarán concentrados en un único sector de la ciudad, sino que estarán “distribuidos en distintos sectores, mayormente en zona norte. La idea es que estén integrados al ejido urbano, con acceso a transporte, escuelas, CPBs y demás servicios, para que las familias puedan mantener un estilo de vida similar al que tenían”.

Hernández también hizo hincapié en el acompañamiento integral a las familias afectadas: “es fundamental la integración no solo territorial, sino también social. La pérdida de una vivienda no es solo material, también tiene un impacto social y psicológico, porque implica empezar de nuevo después de muchos años de esfuerzo. Por eso, desde el Municipio buscamos que la transición a su nuevo hogar sea lo más completa, pacífica y transparente posible”.

En cuanto a los plazos, Hernández reconoció la urgencia de las familias, pero destacó el avance logrado, al indicar que “si bien los tiempos de la gente no son los de la administración pública, se está trabajando con rapidez. Esto ocurrió en enero y hoy ya estamos hablando de la adquisición de 50 viviendas y lotes recuperados, con servicios y condiciones óptimas de suelo”.

Finalmente, el secretario valoró la labor del área y el compromiso del Estado Municipal, dado que “se trabajó con mucha velocidad, pero respetando los requisitos técnicos. Estamos muy contentos por tener la posibilidad de hacer nuestro aporte, buscando dar respuestas con eficiencia y anticipándonos a las necesidades, ya que esos lotes los teníamos en carpeta como disponibles”, reiteró.