Durante la jornada se dio lectura a un documento en el que las organizaciones convocantes reclamaron medidas para prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la justicia y fortalecer las políticas de acompañamiento.

El reclamo de Ni Una Menos volvió a las calles de Comodoro

A once años de la primera convocatoria que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en Argentina, cientos de personas participaron este miércoles de una nueva jornada de Ni Una Menos en Comodoro Rivadavia.

Las actividades comenzaron durante la tarde con una feria comunitaria y distintas propuestas culturales que funcionaron como espacios de encuentro, reflexión y visibilización. Más tarde se desarrolló un festival artístico acompañado por intervenciones relacionadas con los derechos de las mujeres y las diversidades.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes. Allí se plantearon demandas vinculadas con la prevención de las violencias por motivos de género, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las políticas públicas de acompañamiento.

El cierre estuvo marcado por una multitudinaria marcha por las calles céntricas de la ciudad. Bajo las históricas consignas de Ni Una Menos, los participantes reafirmaron el reclamo por una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y convocó a personas de distintas edades, que volvieron a expresar su compromiso con una problemática que mantiene vigencia en todo el país.