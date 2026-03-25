Denuncian irregularidades en indemnizaciones tras el cierre de Autofarma

Una extrabajadora señaló que los empleados fueron notificados sin previo aviso y que, pese a firmar acuerdos, los pagos no se cumplen en los plazos establecidos.

Graciela Carrizo, exempleada de Autofarma, denunció irregularidades en el proceso de pago de indemnizaciones luego del cierre repentino de la sucursal ocurrido en octubre del año pasado.

Según relató, la decisión fue comunicada de manera inesperada durante la jornada laboral. “Nos reunieron a todos un día normal de trabajo. Vino un responsable desde Río Gallegos y nos comunicaron que la farmacia cerraba en ese momento”, explicó a Comodoro24. Tras el anuncio, los trabajadores fueron trasladados al Hotel Austral, donde un abogado de la empresa les presentó las propuestas de indemnización.

Carrizo indicó que, al revisar los montos ofrecidos, detectaron inconsistencias respecto a lo que correspondía por ley. “La mayoría teníamos más de 10 años trabajando en la farmacia. Cuando llegamos al número que correspondía, nos dijeron que lo iban a pagar, pero en cuotas”.

El 28 de octubre, los empleados firmaron acuerdos individuales en la Subsecretaría de Trabajo. Sin embargo, denuncian que los pagos no se están realizando en los plazos pactados. “Llegaba el 15 de cada mes y no recibíamos el dinero. Hoy estamos a 24 y todavía no lo abonan. Es cansador el asunto”.

Además, remarcó el impacto de la situación en los extrabajadores. “Hay compañeras que la están pasando muy mal, no consiguen trabajo, tienen problemas de salud, hay alquileres que pagar. Todo esto lleva a un desgaste físico y mental terrible”.

Por último, reclamó una solución urgente y cuestionó el trato recibido por parte de la empresa: “No nos merecemos esto después de tantos años de trabajo”.