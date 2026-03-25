El derrumbe ocurrió en una casa de la calle Patagonia al 1500. Intervino personal de Defensa Civil y no se registraron heridos.

Se desplomó el techo de una vivienda en el barrio Jorge Newbery

El techo de una habitación se desplomó de manera repentina en una vivienda del barrio Jorge Newbery. El hecho se registró este martes en una propiedad ubicada sobre la calle Patagonia al 1500.

De acuerdo a los primeros reportes, la estructura afectada estaba construida con material sólido. El desprendimiento generó un fuerte estruendo que provocó alarma entre los vecinos del lugar.

Tras el episodio, equipos de emergencia acudieron a la vivienda. Personal de Defensa Civil, junto con agentes municipales de Desarrollo Humano y Familia, evaluaron los daños estructurales y brindaron asistencia a los propietarios.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del derrumbe.