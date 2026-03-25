El viento no afloja: ráfagas que superarán los 100 km/h este miércoles

Este miércoles 25 de marzo se presenta con condiciones marcadas por el viento, donde las ráfagas intensas volverán a ser protagonistas durante toda la jornada,.

Desde la mañana, el clima se mantendrá ventoso, con temperaturas que rondarán los 12°C y vientos del oeste entre 51 y 59 km/h. Sin embargo, lo más relevante serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 98 y 106 km/h, generando un escenario de precaución en espacios abiertos y rutas.

Por la tarde, se espera una leve mejora térmica con una máxima cercana a los 18°C, aunque el viento persistirá con la misma intensidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10%, por lo que no se anticipan lluvias significativas.

Ya hacia la noche, las condiciones seguirán siendo ventosas, aunque con una leve disminución en la intensidad del viento, que se ubicará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 87 km/h. La temperatura descenderá a unos 14°C.

Con cielo variable y sin lluvias en el horizonte, el denominador común de la jornada será el viento constante del oeste, una característica típica del clima patagónico que vuelve a imponerse con fuerza en la región.