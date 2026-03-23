El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo a partir de este lunes al mediodía. Se esperan fuertes ráfagas y condiciones ventosas que se extenderán durante los próximos días.

Alerta amarillo por ráfagas de más de 100 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de vientos intensos en la región y emitió un alerta amarillo para este lunes 23 de marzo, con especial impacto durante el mediodía y la tarde.

Según el organismo, se prevén vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre y la circulación.

Para la jornada de hoy, la temperatura máxima rondará los 20 grados, en un contexto de cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones ventosas hacia la tarde y la noche.

El pronóstico extendido indica que el viento continuará siendo protagonista durante los próximos días. Para el martes 24, se anticipan ráfagas que oscilarán entre los 60 y 78 km/h, con una leve baja en las temperaturas, que se ubicarán entre los 8 y 15 grados.

En tanto, el miércoles 25 persistirán las condiciones ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h y temperaturas que irán de los 13 a los 17 grados.