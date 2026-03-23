Alerta amarillo por ráfagas de más de 100 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de vientos intensos en la región y emitió un alerta amarillo para este lunes 23 de marzo, con especial impacto durante el mediodía y la tarde.
Según el organismo, se prevén vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre y la circulación.
Para la jornada de hoy, la temperatura máxima rondará los 20 grados, en un contexto de cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones ventosas hacia la tarde y la noche.
El pronóstico extendido indica que el viento continuará siendo protagonista durante los próximos días. Para el martes 24, se anticipan ráfagas que oscilarán entre los 60 y 78 km/h, con una leve baja en las temperaturas, que se ubicarán entre los 8 y 15 grados.
En tanto, el miércoles 25 persistirán las condiciones ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h y temperaturas que irán de los 13 a los 17 grados.