Dos mujeres redujeron a un hombre que ingresó a su casa

El hecho ocurrió en Zona de Quintas II. El hombre había ingresado tras forzar una ventana y fue detenido por tentativa de robo.

Un intento de robo terminó con un hombre detenido en la noche del domingo, luego de ser sorprendido dentro de una vivienda de Zona de Quintas II y reducido por las propias damnificadas.

El episodio se registró cerca de las 23:40, cuando personal de la Seccional Séptima acudió a un llamado que alertaba sobre la aprehensión de un sospechoso por parte de civiles. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al individuo —identificado por sus iniciales como D.E.Q., mayor de edad— tendido en el suelo y retenido por dos mujeres.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, la situación se desencadenó cuando regresaban a su domicilio, ubicado sobre calle Los Duraznos al 1600. Al ingresar, se toparon con el intruso en el interior de la vivienda. El sujeto había accedido tras dañar una ventana de una de las habitaciones y se encontraba revisando distintos sectores en busca de objetos de valor.

Ante la situación, las mujeres lograron reducirlo hasta la llegada de la policía, que procedió a su traslado a la dependencia. El hombre quedó detenido bajo la figura de robo en grado de tentativa.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, mientras que se dio aviso a las autoridades judiciales para avanzar con la causa.