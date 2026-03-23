Nueva factura por los vuelos de Adorni tiene inconsistencias

El comprobante fue emitido a nombre del periodista Marcelo Grandio y se suma a otros documentos ya incorporados a la causa. Hay información contradictoria en fechas y montos.

La investigación judicial por los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo comprobante que vuelve a centrar la atención en el tramo de regreso desde Punta del Este y en la participación de su allegado, el periodista Marcelo Grandio.

La factura, fechada el 9 de marzo, fue emitida por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin a nombre de Grandio, quien previamente había afrontado el costo del vuelo de ida a través de una de sus empresas. El intermediario ya figuraba en documentación anterior: aparecía en una factura de la firma AlphaCentauri por un paquete de diez vuelos emitida el 9 de febrero.

De acuerdo con los registros, Issin —piloto y socio de Jaquelina Edna Lowndes en Jag Aviation— se dedica a adquirir paquetes de vuelos para su reventa a clientes privados, modalidad que se habría replicado en este caso. En la factura de febrero, por 4.250 dólares, se incluía el regreso de Adorni. Allí, el broker figuraba como “Issin Hansen”, con CUIT uruguayo y domicilio en Punta del Este. En cuanto al vuelo de ida, ya se había conocido otro comprobante por 4830 dólares emitido a la productora Imhouse, vinculada a Grandio, quien además habría alojado al funcionario en Uruguay.

El nuevo documento —emitido el mismo día en que el tema tomó estado público en televisión— consigna únicamente “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO” y fija un costo de 3000 dólares, es decir, 1830 menos que el trayecto inicial. En el sector aeronáutico señalan que la emisión podría estar vinculada a la repercusión del caso. Ahora, la Justicia aguarda que Grandio aporte los detalles de la transferencia que respalde ese pago.

Las explicaciones brindadas hasta el momento por el periodista fueron cambiando: primero aseguró que “Manu lo pagó”, luego que el gasto se compartió y, más tarde, que el propio Adorni lo cubrió “con plata del Estado”. Aunque sostuvo contar con documentación, aún no la presentó.

Por su parte, el jefe de Gabinete afirmó que se trató de un gasto personal, pero tampoco exhibió comprobantes que acrediten pagos a Grandio.

Issin, en tanto, confirmó su rol como intermediario y precisó que la operadora fue AlphaCentauri, mientras que él actuó como broker en una reserva abonada por Grandio. Jag Aviation, la firma en la que participa, comercializó los vuelos y en su sitio web exhibe el Honda Jet matrícula LV-HWA, aeronave utilizada en el traslado.

La presencia de esta empresa también quedó registrada en un video difundido en medios, donde se observa a personal acompañando a los pasajeros hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando.

El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien requirió a organismos públicos y privados toda la documentación disponible, así como registros de cámaras vinculados al vuelo. Algunas compañías ya advirtieron que no conservan imágenes por más de 30 días.