Sigue cayendo la imagen de Milei y aumenta el rechazo al Gobierno

La desaprobación superó el 54%, crecieron las preocupaciones económicas y más de la mitad de los consultados aseguró que votaría por un cambio total de rumbo.

La última encuesta nacional de M&F Consultora mostró un retroceso en la imagen pública del presidente Javier Milei y un aumento de la desaprobación hacia el Gobierno nacional. El estudio se realizó entre el 13 y el 27 de abril sobre 2.600 casos en todo el país y expuso un escenario marcado por el malestar económico y la caída de la confianza en la administración libertaria.

Según el informe, la imagen positiva del mandatario descendió 10 puntos respecto de febrero y se ubicó en 38,9%, mientras que la negativa alcanzó el 46,4%. En el ranking de dirigentes nacionales evaluados, Milei quedó en el séptimo lugar, con un diferencial negativo de 26 puntos entre valoraciones positivas y negativas.

La encuesta también registró el nivel más alto de desaprobación del Gobierno desde el inicio de la gestión. El 54,3% de los consultados manifestó rechazo a la administración nacional, frente a un 37,2% que expresó aprobación. En paralelo, el nivel de confianza cayó de 46,5% en febrero a 38,9% en abril.

El aspecto económico apareció como el principal factor de desgaste. La inflación volvió a posicionarse como la principal preocupación del país con el 28,3% de las menciones, seguida por la corrupción con 15,9% y la desocupación con 15,4%. A nivel personal, el 25,2% señaló que su mayor inquietud es llegar a fin de mes y el 20,3% apuntó a los bajos ingresos. En conjunto, las preocupaciones económicas reunieron el 77,1% de las respuestas.

El relevamiento también detectó un deterioro en las expectativas sociales. El 65,6% expresó sentimientos negativos frente a la situación del país, principalmente preocupación y desconfianza, con 28,1%, y tristeza, con 21,9%. Además, el 55,1% indicó que los ingresos familiares presentan dificultades para cubrir gastos básicos.

Otro de los ejes abordados por la encuesta fue la situación del vocero presidencial Manuel Adorni. El 55,1% consideró que debería renunciar tras las imputaciones judiciales en su contra y un 23,6% sostuvo que tendría que pedir licencia hasta que la Justicia resuelva su situación. Solo el 10,6% respaldó su continuidad en el cargo.

El estudio también midió el impacto político del caso $LIBRA. El 59,4% afirmó que la situación judicial vinculada a Adorni y el caso de la criptomoneda redujeron su confianza en el Gobierno, mientras que el 59% responsabilizó al Presidente o a su entorno por ese episodio.

En cuanto a la imagen del vocero, la percepción negativa aumentó 10,8 puntos desde febrero y la positiva retrocedió 22,4 puntos. Dentro del ranking general de dirigentes quedó entre los peores posicionados, con un diferencial negativo de 14,4%.

Como cierre, la encuesta indicó que el 51,6% de los consultados votaría por “un cambio total de políticas y equipo de gestión”, mientras que el 42,8% mantendría alguna forma de continuidad del actual gobierno.