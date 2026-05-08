Imputan a Demian Reidel por millonarios gastos con tarjetas de Nucleoeléctrica

El fiscal Ramiro González imputó al asesor y exfuncionario por gastos que suman U$S313.000 con tarjetas corporativas de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, de la que era titular.

El asesor libertario Demian Reidel fue imputado por el fiscal Ramiro González en la causa en la que se investigan gastos por U$S313.000 con tarjetas corporativas de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

Reidel fue titular de esa empresa y durante ese periodo realizó o autorizó esos gastos "ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ajenos a cualquier finalidad institucional", según se desprende en la causa que el juez federal Daniel Rafecas tiene a cargo.

Con un centenar de tarjetas corporativas se abonaron 45 gastos en free shops por U$S5.957; compras en tiendas de ropa (Adidas, Reebok, El Corte Inglés, Primark) por U$S1.224,54; estadías en hoteles cinco estrellas en San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington; consumos en El pub pirata en Madrid por U$S765 y hasta adelantos en efectivo por más de $60 millones.

La gestión de Reidel en Nucleoeléctrica duró desde el 23 de abril de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026, siendo reemplazado por Juan Martín Campos por presuntos sobreprecios pagados en contrataciones; también ocupó la Jefatura del Consejo de Asesores del Presidente desde marzo de 2024 hasta el 21 de julio de 2025.

A principios de este mes, cuando se conocieron los hechos investigados, Demian Reidel negó haber hecho gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa estatal que dirigió, asegurando que no tiene “nada que ocultar” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, afirmaba, señalando que en las revelaciones mediáticas que derivaron en la causa judicial se “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”.

Aseguró que “intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta” y añadió que “ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, subrayó.