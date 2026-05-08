El presidente de la Nación aseguró que Matías Tobar, quien declaró en la Justicia que el jefe de Gabinete pagó más de US$245 mil en efectivo por refacciones en una propiedad en un country, es un militante kirchnerista con un "prontuario muy dudoso". La respuesta del contratista.

Contratista de Adorni salió al cruce contra Milei por tratarlo de K

El contratista Mariano Tabar, quien declaró en la Justicia que reformó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, abrió una cuenta personal en la red social X, le contestó directamente al presidente Javier Milei y aseguró que «no es un militante kirchnerista«.

En la única publicación que aparece en su perfil, que data del día de hoy, el contratista salió al cruce por las declaraciones del presidente de la Nación este miércoles en La Nación+, en donde defendió férreamente a su jefe de Gabinete.

El periodista Manuel Jove confirmó a través de sus redes sociales que se comunicó con el contratista, quien ratificó que el usuario fue creado por él mismo.

«Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la nacion», publicó Tobar y etiquetó al mandatario junto a su hermana, Karina Milei.

Allí, el testigo relató que votó tanto a La Libertad Avanza como a Mauricio Macri y cuestionó que lo cataloguen como kirchnerista con un prontuario dudoso. «Viva la patria», concluyó.

Este miércoles, luego de que Patricia Bullrich saliera en televisión solicitando que Manuel Adorni apure con la presentación de los papeles de su patrimonio, el presidente de la Nación estuvo en comunicación telefónica con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq para referirse a la situación del ministro.

«El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Si ustedes [los periodistas] se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto”, ratificó.

Asimismo, apuntó contra Tabar por su testimonio en la Justicia: “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua. Tienen una predilección por darle valor a las mentiras».

El testimonio de Tabar aportó una radiografía detallada de los gastos del matrimonio Adorni. El contratista precisó que en agosto de 2024 el funcionario lo contactó directamente para evaluar posibles refacciones en una casa de 400 metros cuadrados ubicada en el lote 380 del mencionado club de golf.

Lo que comenzó con un presupuesto inicial cercano a los US$ 94.000 escaló rápidamente con el agregado de trabajos extra y mobiliario a medida, alcanzando la cifra final de US$ 245.000. El dato saliente es que, según el testigo, todos los pagos fueron realizados por Adorni íntegramente en dólares, en efectivo y sin la emisión de facturas ni recibos.

Según consta en el expediente judicial al que accedió La Nación, Adorni contactó directamente a Tabar vía WhatsApp en agosto de 2024 para evaluar reformas en un lote de 400 m². Aunque la propiedad estaba estructuralmente sana, el matrimonio invirtió una fortuna para adaptarla a sus exigencias.

Entre los ítems más llamativos y costosos de la obra se destacan:

Una pileta climatizada que demandó una inversión de US$ 9.000, sumado a un equipo de «bomba de calor» por US$ 9.780. El fondo de la piscina original fue rellenado y revestido con piedra Bali y mármol travertino.

La construcción de una cascada en el jardín por US$ 3.500.

Un sector de relajación que incluyó la compra de dos apoyacabezas para el jacuzzi a razón de US$ 90 cada uno.

Aberturas premium (Ventanas Renthaus) por US$ 33.000 y una isla de cocina por US$ 4.900.

Pedidos extra de carpintería a medida que, sumados, superaron los US$ 34.000.

Además, también reveló un dato que encendió las alarmas de los investigadores: antes de presentarse a declarar, denunció que recibió llamadas y mensajes de WhatsApp con la modalidad temporal por parte de Adorni.

El testigo relató que el funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo de asesores lo contactara para coordinar el tema de la declaración. Si bien Tabar admitió que inicialmente consideró la oferta, tras consultar con un asesor legal decidió rechazar el contacto para evitar cualquier sospecha sobre el armado de una estrategia de encubrimiento conjunta.

Frente a esta revelación, la Justicia encomendó un análisis exhaustivo de su celular a los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes tendrán la compleja tarea de intentar recuperar los mensajes borrados.

Luego de su última declaración ante la Justicia, se desprendió que el jefe de Gabinete también el remodeló su departamento de Caballito, donde actualmente vive con su familia, y aseguró que el funcionario gastó 14 millones de pesos en muebles nuevos.