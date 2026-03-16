Cristian Pereyra, de 39 años, fue baleado por su pasajero. El principal sospechoso es un agente de la Policía Bonaerense.

Docente asesinado mientras trabajaba como chofer de app: detuvieron a un policía

Un docente de 39 años fue asesinado a balazos mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en la provincia de Buenos Aires. Por el crimen fue detenido un joven policía, quien era el pasajero que viajaba en el vehículo.

La víctima fue identificada como Cristian Pereyra, profesor en escuelas técnicas que manejaba un Chevrolet Corsa para la plataforma DiDi. El ataque ocurrió durante la noche del sábado en la autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier, en Virrey del Pino.

Según la investigación, el docente recibió tres disparos dentro del vehículo. Tras el ataque, el agresor se llevó el auto y escapó del lugar.

La causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios, quien ordenó la detención del principal sospechoso luego de analizar las primeras pruebas recolectadas.

El sospechoso: un policía

El acusado fue identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense.

Tras conocerse su presunta participación en el crimen, el agente fue desafectado de la fuerza.

En la escena del hecho, los peritos hallaron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, mientras que el auto robado a la víctima fue encontrado abandonado en Ciudad Evita, a pocas cuadras de la base operativa donde trabajaba el policía detenido.

Dolor y reclamo de justicia

Cristian Pereyra daba clases en las escuelas técnicas N°8 y N°10 y además trabajaba como conductor de una app para completar sus ingresos. Era padre de una niña de tres años.

El crimen generó una fuerte conmoción y reclamos de justicia en redes sociales.

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y después se fue a trabajar”, denunció Anahí Pereyra, hermana de la víctima, quien expresó su temor a que el caso quede impune.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales del acusado.