El jefe de Gabinete reapareció en conferencia tras semanas de silencio, defendió su patrimonio y sostuvo que no responderá sobre aspectos específicos para no interferir en la Justicia.

Adorni dijo que no tiene "nada que esconder" y no respondió preguntas

En medio de versiones cruzadas sobre su continuidad en el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió este miércoles a la sala de prensa de la Casa Rosada con un mensaje breve y sin definiciones nuevas sobre las denuncias que lo involucran.

“Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días”, planteó al inicio, para remarcar que su trayectoria laboral se desarrolló “más de 25 años en el sector privado” y que su patrimonio fue construido antes de asumir funciones públicas. “No tengo nada que esconder”, afirmó.

El funcionario insistió en que presentó la documentación correspondiente ante los organismos y la Justicia, y evitó profundizar: “Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer las causas”.

Durante la ronda de preguntas, atribuyó las acusaciones a una “operación política y mediática” y cuestionó versiones que circularon en los últimos días. “Viven inventando cualquier cosa”, sostuvo, al mencionar supuestos señalamientos sobre propiedades, vínculos con organismos de inteligencia y presuntas maniobras de extorsión.

Consultado por su situación patrimonial, reiteró que reside en Caballito y negó tener otras propiedades. “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado” y “está todo impecable”, remarcó, aunque evitó brindar precisiones adicionales.

También se refirió al viaje a Punta del Este en un avión privado, en el que estuvo acompañado por el periodista Marcelo Grandío. “El viaje fue estrictamente personal”, aseguró, y aclaró que abonó su parte. “Para mí se terminó la discusión, lo demás es un tema de la Justicia”, añadió.

En ese contexto, negó incompatibilidades respecto de la contratación de la productora de Grandío en la Televisión Pública y sostuvo que ese vínculo se originó antes de que él tuviera injerencia en los medios estatales.

El intercambio con la prensa tuvo momentos de tensión. Ante cuestionamientos sobre su declaración jurada, respondió: “Apenas sos un periodista, no sos un juez, no podés juzgar en qué gasto mi dinero”, y luego leyó publicaciones de redes sociales para exigir disculpas por informaciones que consideró erróneas.

La conferencia concluyó de manera abrupta, con un intento del funcionario por dar por cerrado el tema: “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, está todo impecable, lo demás son coyunturas en las que yo no voy a entrar”.