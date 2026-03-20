Levantan el secreto fiscal y bancario por el viaje de Adorni

El juez Lijo busca determinar quién y cómo se pagaron los vuelos de ida y de vuelta del jefe de los ministros y su familia.

El juez federal Ariel Lijo impulsó nuevas medidas en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la ciudad uruguaya de Punta del Este en un vuelo privado. El juzgado ya recibió documentación que expone el pago del vuelo que partió desde San Fernando hacia el vecino país el 12 de febrero.

Al expediente se incluyó una nueva factura de esos traslados y datos de una cuenta en el exterior que suman interrogantes a la causa.

La factura remitida al juzgado federal de Lijo refleja un pago, de solo del viaje de ida, por 4.830 dólares, por encima de los 3.800 que había dicho Adorni.

El juez también ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria recopliar registros de todas las cámaras y documentación vinculadas al hecho denunciado, y se libró “orden de presentación a la empresa que operó el vuelo para que remita la facturación y comprobantes de pago correspondiente”.

Según registros, la productora del amigo de Adorni habría pagado los pasajes a Punta del Este

A partir de las medidas ordenadas, Lijo secuestró la factura del vuelo de ida emitida por la empresa Alphacentauri en favor de la empresa Imhouse. La firma “se comprometió a aportar la documentación sobre el vuelo de regreso”.

Es una compañía “vinculada a Marcelo Grandio, como accionista. Se trata del periodista amigo de Adorni, cuya productora de contenidos tiene tres programas en la pantalla de la TV Pública. Es el dueño de la casa en la ciudad uruguaya y quien invitó a la familia Adorni a pasar unos días allí.

El concepto del pago es “servicios aeronáuticos” por el importe de 42.250 dólares, que corresponderían a la contratación de diez vuelos a Punta del Este, aunque la familia de Adorni habría usado uno de ellos.

Se determinó que el pago del viaje de ida se realizó mediante transferencia bancaria en pesos por 6.984.180, pesos equivalente según la factura a 4.830 dólares. El comprobante bancario refleja que la transferencia se hizo el 5 de febrero.