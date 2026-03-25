Un hombre de 82 años murió tras descompensarse en plena vía pública

El hecho ocurrió poco antes de las 14 en calle España. La víctima tenía marcapasos y se habría descompensado tras salir de un turno médico.

Un hombre de 82 años falleció este miércoles poco antes de las 14 en la vía pública en la zona de calle España, a la altura del su cruce con Rawson.

La víctima —quien utilizaba marcapasos— se habría descompensado tras salir de un turno médico. La situación fue advertida por testigos que dieron aviso a las autoridades.

En el lugar intervino personal policial junto a un equipo de salud, que intentó asistirlo mediante maniobras de reanimación. No obstante, se confirmó el fallecimiento en el sitio.

De manera preliminar, se presume que se trató de una muerte por causas naturales, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo verificación.