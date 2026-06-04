Fiscalía impulsa un fallo histórico para reconocer derechos a un caballo maltratado

El planteo fue realizado en una causa por presunto maltrato animal en Gualjaina. La Justicia deberá resolver si el equino, rescatado en grave estado de abandono, puede ser considerado un “sujeto de derecho no humano”.

La Justicia de Chubut analiza un planteo inédito que podría sentar un precedente en materia de derecho animal. La Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que un caballo rescatado en la localidad de Gualjaina sea reconocido como “sujeto de derecho no humano”.

La presentación fue realizada por las fiscales María Cecilia Bagnato y María Bottini en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una empleada municipal que alertó sobre la situación de un equino que permanecía en condiciones extremas de abandono.

Según la investigación, el caballo —identificado en el expediente como René— habría permanecido durante al menos dos meses encerrado en un predio deshabitado, sin acceso adecuado a agua, alimento ni resguardo de las condiciones climáticas.

Durante el procedimiento de rescate, personal interviniente constató que el animal presentaba un severo cuadro de desnutrición y un estado de salud que comprometía seriamente su supervivencia.

Ante la necesidad de garantizar su recuperación, el área de Fauna Urbana de Esquel dispuso provisoriamente su alojamiento en una familia de acogida, donde actualmente recibe atención y alimentación.

Un debate jurídico en expansión

La discusión se centra en determinar cuál debe ser el estatus jurídico del animal.

La defensa del propietario cuestionó el planteo y sostuvo que el Código Civil y Comercial de la Nación considera a los animales como bienes muebles semovientes, por lo que solicitó la restitución del caballo bajo determinadas condiciones de control.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que la legislación debe interpretarse a la luz de los avances científicos y de los nuevos paradigmas jurídicos vinculados al bienestar animal.

Entre los fundamentos presentados se mencionan la Ley Nacional 14.346 de protección contra el maltrato animal, la Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal de 2012 y antecedentes judiciales argentinos como los casos de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, en los que se reconocieron derechos a animales no humanos.

Las fiscales sostuvieron que, al ser considerados víctimas de delitos de maltrato, los animales poseen intereses propios que merecen tutela jurídica específica.

La decisión quedó en manos de la Justicia

Además del reconocimiento como sujeto de derecho no humano, el Ministerio Público Fiscal solicitó que René permanezca bajo custodia definitiva de una familia protectora que garantice su bienestar y recuperación.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez interviniente resolvió tomar el plazo legal correspondiente para analizar la cuestión y emitir una resolución por escrito.

La decisión podría convertirse en uno de los antecedentes más relevantes de Chubut en materia de protección animal y abrir un nuevo debate sobre el reconocimiento de derechos a los animales no humanos dentro del sistema jurídico argentino.