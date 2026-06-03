El padre de Agostina cruzó a un periodista ante una desubicada pregunta

La conferencia de prensa protagonizada por Gabriel Vega tuvo un momento de suma tensión debido a una de las consultas de los periodistas presentes.

La conferencia de prensa brindada este martes en Córdoba por Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega, y su equipo de abogados, sumó un capítulo de altísima tensión, luego de que un periodista consultara el porqué del femicidio de la adolescente de 14 años.

El clima ya venía sensibilizado luego de que el hombre se quebrara al pedir un minuto de silencio y manifestara de forma explícita su profundo malestar con el abordaje de ciertas coberturas informativas, exigiéndoles a los cronistas dejar de lado el "morbo" y ponerse "en los zapatos de la familia".

Sin embargo, el momento de mayor fricción y cruce directo se desató ante la intervención de uno de los trabajadores de prensa presentes en la sala.

El episodio ocurrió promediando la ronda de preguntas, cuando un periodista indagó al padre sobre los posibles móviles del crimen: "¿Por qué crees que mataron a tu hija? Porque hubo varias hipótesis...", consultó el cronista.

La reacción de Gabriel Vega fue inmediata. Visiblemente enfurecido e indignado por el planteo, el hombre interrumpió al periodista y lo confrontó cara a cara.

"¿En serio me preguntás eso? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Ahí te das cuenta el grado de morbosidad que estás teniendo. Yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata. No entiendo de qué me estás hablando", le espetó con dureza el hombre, reflejando el dolor de una familia que rechaza cualquier intento de justificación o especulación en torno al asesinato.

Ante el tenso escenario y el visible malestar del padre de la menor, la abogada Fernanda Alaniz, que lidera la representación legal de la familia, intervino de inmediato para cortar el debate con los medios y respaldar la postura de su cliente. Con tono firme, la letrada dio por cerrado el interrogante apuntando a la salud mental del único imputado, Claudio Barrelier.

"La mató porque es un psicópata. Una persona racional no puede entender las razones de un psicópata", sentenció Alaniz, dando por concluido el cruce y reafirmando el pedido de la familia de preservar la intimidad de la víctima y centrar el foco únicamente en el reclamo de justicia.