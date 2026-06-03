Sospechas de coimas desataron allanamientos en la Alcaidía

La Justicia investiga presuntos hechos de cohecho, enriquecimiento ilícito y beneficios irregulares para detenidos. Hubo procedimientos en pabellones y sobre personal de la dependencia. La Policía dispuso cambios en la conducción del establecimiento.

Una investigación judicial por presuntas irregularidades dentro de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia derivó este miércoles en una serie de allanamientos realizados tanto en el establecimiento como en ámbitos vinculados al personal de la dependencia.

Las medidas fueron ordenadas en el marco de una causa iniciada el 26 de abril, luego de que surgieran indicios sobre posibles conductas delictivas relacionadas con el funcionamiento interno del lugar.

El fiscal Cristian Olazábal explicó que la pesquisa permitió reunir elementos suficientes para avanzar con los procedimientos. Según detalló, las sospechas alcanzan posibles delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, cuya existencia deberá ser determinada durante el avance de la investigación.

Los allanamientos comenzaron a las 6 de la mañana y estuvieron dirigidos a los pabellones 3 y 4 de la Alcaidía, además de otros procedimientos vinculados a integrantes del personal policial.

De acuerdo con el funcionario judicial, parte de las hipótesis investigadas encontró respaldo en la evidencia recolectada durante las últimas semanas. En ese contexto, indicó que aún resta realizar pericias sobre teléfonos celulares secuestrados y analizar documentación y otros elementos incorporados a la causa.

La investigación busca establecer si existieron vínculos irregulares entre personas privadas de la libertad y efectivos de la dependencia para la obtención de beneficios al margen de los mecanismos previstos por la normativa vigente.

En paralelo, la Jefatura de Policía adoptó medidas preventivas sobre la conducción de la Alcaidía. El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, informó que se dispuso el pase preventivo por 60 días del jefe de la dependencia y el traslado del segundo jefe.

Además, confirmó la designación del comisario inspector Diego Rumbling como nuevo responsable del establecimiento, acompañado por Maximiliano Ruiz Díaz como segundo jefe.

Delgado señaló que la Dirección de Seguridad acompañará el proceso de reorganización interna con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la dependencia y garantizar que en los pabellones permanezcan únicamente los elementos autorizados.