"Los abuelos duermen entre los bichos": grave denuncia en hogar de ancianos

Un ex trabajador y el Defensor de Adultos Mayores de Chubut advirtieron sobre insalubridad, presuntas negligencias y precariedad laboral. Pese a un allanamiento, el establecimiento sigue funcionando.

Un hogar de ancianos de Trevelin quedó bajo cuestionamiento tras una denuncia que expone condiciones sanitarias deficientes, presunto abandono y falta de controles. A pesar de un allanamiento y la recolección de pruebas, el lugar continúa en actividad.

El caso tomó impulso a partir del testimonio de un extrabajador que pidió preservar su identidad. En diálogo con Jornada, describió un escenario de precariedad tanto en la atención de los residentes como en las condiciones laborales del personal. Según afirmó, el establecimiento presenta una infestación de chinches que comenzó en julio de 2025 y nunca fue erradicada. “Los abuelos duermen entre los bichos”, sostuvo, y aseguró haber registrado en video la situación.

En su relato también cuestionó la alimentación brindada a los adultos mayores, que calificó como insuficiente, y denunció que donaciones no habrían sido destinadas a los residentes. Además, mencionó episodios que vinculó con posibles negligencias en la atención médica, incluyendo casos de fallecimientos y situaciones en las que familiares no habrían podido ingresar al establecimiento.

El denunciante también apuntó contra las condiciones laborales. Aseguró que el personal trabajaba sin registrar, con jornadas de hasta 12 horas, y que se adeudan salarios. Asimismo, indicó que quienes atendían a los adultos mayores no contaban con formación profesional ni especialización.

Por su parte, el defensor de Adultos Mayores de Chubut, Daniel Silva, confirmó la gravedad de lo constatado durante una inspección. “En la mayoría de las camas había chinches, las paredes manchadas, al levantar los colchones salían los bichos. Es insalubre”, afirmó.

Silva señaló que, tras la denuncia, intervino junto a la Policía y presentó pruebas ante la Justicia. En ese marco, solicitó el desalojo urgente de los residentes y la clausura del lugar. “Pedimos la clausura preventiva hasta que el lugar sea habitable. Hay que fumigar y eliminar las chinches”, indicó, y agregó que varios adultos mayores presentaban picaduras.

Pese a estas actuaciones, el establecimiento permanece abierto. Mientras la investigación sigue en curso, familiares y vecinos manifestaron su preocupación por la continuidad de los residentes en el lugar, a la espera de una resolución judicial que garantice condiciones adecuadas de atención.