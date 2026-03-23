Intervenciones, acto y marcha en Comodoro por el 24 de marzo

Las actividades comenzarán a las 16 con una intervención en el lugar donde funcionaba la antigua sede de la Policía Federal y tendrán su acto central en la plaza Kompuchewe a las 18..

Comodoro Rivadavia llevará adelante este martes 24 de marzo una serie de actividades en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada comenzará a las 16 con una concentración en Rivadavia y Urquiza, donde se realizará una intervención artística que incluirá la restauración de un mármol con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, sitio donde funcionaba la antigua sede de la Policía Federal, lugar que integró el circuito de detenciones ilegales durante la dictadura.

Luego, las actividades continuarán con un recorrido por distintas arterias de la ciudad, con intervenciones en sitios vinculados a ese período histórico, como parte de un circuito que busca señalizar espacios asociados al terrorismo de Estado. El acto central se desarrollará en la plaza Kompuchewe, y la jornada concluirá con una movilización.

En paralelo, la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y espacios de memoria, definieron una agenda de actividades que se extenderá durante todo el año. La propuesta reúne a cerca de 40 agrupaciones que trabajaron de manera conjunta durante el último mes para diseñar un cronograma amplio de acciones.

El programa anual contempla iniciativas orientadas a sostener la memoria, generar instancias de reflexión y promover la participación comunitaria. Entre las propuestas se incluyen actividades culturales y abiertas al público, como la pintura colectiva de pañuelos en la plaza y presentaciones artísticas.

La agenda se enmarca en una iniciativa impulsada por organismos de derechos humanos a nivel nacional, que fue replicándose en distintas ciudades, con el objetivo de reforzar la memoria colectiva, profundizar la conciencia social sobre lo ocurrido y sostener el compromiso con la no repetición de estos hechos.