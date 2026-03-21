Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes desde que la dejó de seguir Tini Stoessel

El gesto digital de Tini Stoessel impactó en las métricas de Emilia Mernes, que perdió miles de seguidores en pocas horas. Versiones de conflicto y acusaciones de uso de bots alimentan la polémica.

El ecosistema del pop argentino atraviesa un nuevo foco de tensión, esta vez trasladado al terreno de las redes sociales. Un movimiento puntual —el “unfollow” de Tini Stoessel a Emilia Mernes— alcanzó para activar una reacción en cadena entre los fandoms y repercutir de inmediato en los números de la artista entrerriana.

De acuerdo a registros recientes, la intérprete de “Bunda” experimentó una caída significativa en su cuenta de Instagram, con una pérdida de más de 60 mil seguidores en cuestión de horas. El fenómeno, habitual en comunidades digitales altamente fidelizadas, fue señalado por Yanina Latorre, quien sostuvo que los seguidores tienden a replicar los gestos de sus referentes.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento más amplio dentro de la escena. Entre los nombres que habrían tomado distancia figuran María Becerra y Antonela Roccuzzo, además de otras figuras vinculadas al entorno digital y artístico.

La controversia sumó otro capítulo cuando Yanina Latorre afirmó en televisión que Emilia habría recurrido a la compra de cuentas automatizadas para sostener sus métricas. La versión, no confirmada oficialmente, sugiere un intento de amortiguar el impacto en su perfil público.

En el trasfondo, trascendieron rumores sobre un conflicto vinculado a la conformación de equipos de trabajo, que habría generado malestar en el círculo de Stoessel y derivado en gestos de alineamiento con otras artistas del género.

El tema también fue retomado por el streamer Martín Cirio, quien interpretó el accionar de Tini como una toma de posición dentro de la disputa.

Hasta el momento, el entorno de Emilia mantiene silencio frente a la controversia. En una industria atravesada por la lógica del engagement y la construcción de comunidad, la pérdida de respaldo digital —especialmente de figuras influyentes— puede traducirse en un desafío relevante para su proyección.

La artista, que venía consolidando su crecimiento internacional tras su etapa en Rombai y recientes incursiones en el mercado brasileño, enfrenta así uno de los episodios más delicados de su carrera solista.