Rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Versiones mediáticas aseguran un vínculo entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz y cantante argentina que brilla en Broadway, aunque ninguno de los dos confirmó la relación.

Durante los últimos días, crecieron las versiones que vinculan sentimentalmente a Franco Colapinto con Maia Reficco, en un cruce entre el mundo del deporte y el espectáculo que captó la atención mediática. Pese a la repercusión, ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente sobre el supuesto romance.

Las especulaciones tomaron impulso luego de que el periodista Gustavo Méndez afirmara la relación como un hecho en el programa La mañana con Moria (eltrece). Según esas versiones, el vínculo entre el piloto de Fórmula 1 y la artista argentina habría comenzado durante el verano.

Reficco, de 24 años, nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, mientras su padre, Ezequiel Reficco, realizaba un posgrado en la Universidad de Harvard. A los siete años se trasladó a la Argentina, donde cursó parte de su educación, hasta que a los 15 decidió mudarse nuevamente al exterior para desarrollar su carrera artística.

Hija de la cantautora y coach vocal Katie Viqueira —quien trabajó con figuras como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra—, Reficco encontró en su entorno familiar el impulso para dedicarse a la música. Ya instalada en Los Ángeles, se formó con el reconocido entrenador vocal Eric Vetro.

Su proyección internacional comenzó a consolidarse a los 17 años, cuando protagonizó Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que le dio popularidad en la región. A partir de allí, amplió su carrera hacia la actuación, con participaciones en distintas producciones, entre ellas La dolce casa, de Netflix.

En el ámbito teatral, también se destacó en Broadway, donde interpretó a Evita en 2019 y posteriormente a Eurídice en Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell.