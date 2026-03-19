Denuncian que una casa atribuida a Adorni en un country premium estaría valuada entre USD 129 mil y USD 249 mil.

Adorni tiene una propiedad en un country que no declaró

Una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano puso el foco en una presunta propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en un exclusivo barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires, cuyo valor de mercado oscilaría entre 129 mil y 249 mil dólares.

Según la presentación judicial, la vivienda estaría ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, y no figuraría en la declaración jurada patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

Pagano amplió una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y sostuvo que la propiedad sería una casa de dos plantas situada en una zona privilegiada del country, cercana a la cancha de golf.

De acuerdo con los valores de mercado mencionados en la presentación, las viviendas en ese barrio cerrado se ubican en un rango de entre USD 129.000 y USD 249.000, dependiendo de sus características y ubicación dentro del predio.

Además, la legisladora señaló que las expensas mensuales en el country podrían rondar el millón de pesos, lo que, según planteó, no se condice con los ingresos declarados por el funcionario.

Sospechas sobre la titularidad

La denuncia también indica que las expensas del lote en cuestión habrían comenzado a figurar a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, lo que —según la presentación— podría sugerir un vínculo con la propiedad que tampoco habría sido informado oficialmente.

En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Adorni consignó únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, sin mención a una vivienda en un country.

Investigación en curso

La causa tramita en el Juzgado Federal N°1 bajo el expediente por enriquecimiento ilícito. En ese marco, la diputada sostuvo que los ingresos del funcionario resultarían insuficientes para afrontar simultáneamente gastos elevados, como viajes internacionales, consumos con tarjeta y el mantenimiento de una propiedad de estas características.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento público oficial por parte de Adorni sobre esta nueva denuncia.