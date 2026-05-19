"El Francés" Gajardo seguirá preso por intento de homicidio

La jueza Lilian Bórquez avaló la detención y abrió la investigación por tentativa de homicidio agravado con arma de fuego. El episodio ocurrió el domingo a la tarde en el barrio Moure.

Luis Alberto “el Francés” Gajardo quedó detenido con prisión preventiva luego de la audiencia de control realizada este martes por un hecho ocurrido en el barrio Moure, donde está acusado de haber amenazado y disparado contra un hombre.

La fiscalía, representada por Ariel Corredera junto a la funcionaria Silvia Chaura, sostuvo que el ataque ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 15:30. Según la acusación, Gajardo se presentó en la vivienda de la víctima, en la calle Cabo Valdés, la amenazó y luego extrajo un arma de fuego con la que efectuó un disparo.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción presentada en la audiencia, el hombre atacado logró forcejear con el agresor, reducirlo y quitarle el arma hasta la llegada de la policía, que concretó la detención minutos después. La víctima sufrió lesiones leves.

Durante la audiencia, la fiscalía pidió formalizar la investigación bajo la calificación provisoria de “amenazas simples en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, además de solicitar la prisión preventiva.

El defensor público, Alejandro Varas, cuestionó la legalidad de la detención a partir de la versión aportada por su asistido, quien dio un relato distinto de lo ocurrido. De manera alternativa, planteó que el hecho debía encuadrarse como “abuso de armas” y rechazó el pedido de prisión preventiva.

Corredera argumentó que existían elementos suficientes para sostener la probable autoría de Gajardo y remarcó riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. También mencionó antecedentes condenatorios del imputado y señaló que, en caso de recaer una condena, sería de cumplimiento efectivo.

La defensa, en cambio, sostuvo que el acusado tiene arraigo familiar y es sostén económico de su hogar. Además, pidió un plazo de 48 horas para presentar un domicilio alternativo y propuso medidas menos gravosas, como prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Finalmente, la jueza Lilian Bórquez declaró legal la detención, autorizó la apertura de la investigación con la calificación impulsada por la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Gajardo por el plazo de un mes.