El empresario farmacéutico Hugo Sigman deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en las negociaciones y contrataciones de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

Hugo Sigman declara por la causa que investiga las vacunas contra el Covid-19

La citación fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli y alcanza también a exfuncionarios y empresarios vinculados al área sanitaria, entre ellos Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y Silvia Gold.

La fiscalía busca determinar si existieron maniobras de tráfico de influencias o beneficios direccionados hacia determinados laboratorios durante las negociaciones por las vacunas en plena emergencia sanitaria.

Sigman quedó bajo la lupa judicial por el papel que tuvo el laboratorio mAbxience en la producción del principio activo de la vacuna de AstraZeneca destinada a América Latina.

Además, la investigación analiza el vínculo histórico entre el empresario y el fallecido exministro de Salud Ginés González García, así como las decisiones adoptadas por exfuncionarios durante la pandemia.

También vuelve el foco sobre Pfizer

En paralelo, el expediente judicial vuelve a poner bajo análisis las negociaciones frustradas entre el Estado argentino y Pfizer, además de los cambios introducidos en la Ley de Vacunas durante el debate parlamentario realizado en el contexto de la emergencia sanitaria.

La declaración de Sigman se producirá este martes a las 11 de la mañana y forma parte de una serie de citaciones impulsadas por la Justicia federal para reconstruir cómo se desarrollaron las negociaciones por las vacunas durante uno de los momentos más críticos de la pandemia.