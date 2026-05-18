Este lunes comenzará en Buenos Aires el juicio por la denominada “masacre de Barracas”, uno de los casos de violencia por odio más estremecedores de los últimos años en el país.

Comienza el juicio por el triple lesbicidio de Barracas

El proceso judicial buscará determinar la responsabilidad de Justo Fernando Barrientos, acusado de asesinar a tres mujeres y de intentar matar a una cuarta tras incendiar una habitación donde convivían en el barrio porteño de Barracas.

La causa investiga el brutal ataque ocurrido el 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada sobre la calle Olavarría al 1600.

Según la acusación, Barrientos habría arrojado una bomba molotov que provocó un incendio dentro de la habitación donde se encontraban Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Castro y Sofía Castro Riglos.

Pamela, Roxana y Andrea murieron días después producto de las graves quemaduras sufridas durante el incendio, mientras que Sofía sobrevivió tras permanecer internada durante semanas.

Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal N°5 y se prevé la declaración de unos veinte testigos, entre ellos vecinos, policías y peritos.

Sin embargo, Sofía Castro Riglos —la única sobreviviente del ataque— no declarará por recomendación médica debido al fuerte impacto traumático que aún atraviesa.

El acusado permanece detenido en el penal de Ezeiza.

La fiscalía acusa a Barrientos por “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual”, además de tentativa de homicidio contra la sobreviviente.

Por su parte, la querella solicitó que el hecho sea reconocido judicialmente como un “lesbicidio”, planteando que el ataque estuvo directamente motivado por prejuicio y odio hacia la orientación sexual de las víctimas.

Organizaciones feministas y de diversidad sexual acompañarán el inicio del juicio reclamando justicia y una condena ejemplar por uno de los crímenes de odio más graves registrados en Argentina en los últimos años.