La investigación por la muerte del fundador de Mango dio un giro impactante en España luego de que la Policía de Cataluña detuviera a Jonathan Andic, hijo mayor del magnate textil Isak Andic, bajo sospecha de haber participado en la muerte de su padre.

Detuvieron al heredero de Mango: investigan si mató a su padre

El caso había sido presentado inicialmente como un accidente de montaña ocurrido en diciembre de 2024, cuando el empresario cayó por un barranco mientras realizaba una caminata en una zona montañosa cercana a Barcelona.

Durante más de un año y medio, la causa avanzó bajo la hipótesis de una tragedia accidental. Sin embargo, nuevas pericias y el trabajo de los Mossos d'Esquadra modificaron el rumbo de la investigación y abrieron la posibilidad de un homicidio.

Jonathan Andic, de 40 años y actual vicepresidente del grupo Mango, era la única persona que acompañaba a su padre al momento de la caída y también quien alertó a los servicios de emergencia.

Según su relato inicial, un desprendimiento de piedras y arena provocó que Isak Andic resbalara y cayera desde unos 100 metros de altura en la zona de las cuevas de salitre de Collbató.

Ahora, la Justicia busca determinar si aquella versión fue real o si existió participación directa en la muerte del empresario.

Quién era Isak Andic

Nacido en Estambul, Isak Andic construyó uno de los mayores imperios textiles de Europa tras fundar Mango en 1984.

La compañía cuenta actualmente con casi 2.900 tiendas alrededor del mundo y más de 18 mil empleados.

El empresario era considerado una de las mayores fortunas de España y una figura histórica dentro de la industria global de la moda.

Mango vuelve a Argentina en medio del escándalo

La conmoción judicial coincide además con el regreso de Mango al mercado argentino.

La firma local Grimoldi firmó recientemente un acuerdo para reintroducir la marca española en el país tras más de veinte años de ausencia.

La primera tienda abriría en septiembre en el Alto Palermo, junto con el lanzamiento de la plataforma de venta online para Argentina.