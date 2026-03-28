Reactivarán la obra de la Comisaría de Km 8

El gobernador Torres se reunió este sábado con vecinalistas de cuatro barrios de la zona norte de Comodoro. Confirmó la reactivación de una obra anunciada en 2008 y paralizada durante el gobierno anterior. Con una fecha de finalización prevista para el 7 de diciembre de 2026, el proyecto fortalecerá la prevención y la presencia policial en el sector.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió en Comodoro Rivadavia con integrantes de la asociación vecinal del barrio Don Bosco y confirmó la reactivación de la obra de la Comisaría de Kilómetro 8, solicitada por los vecinos de la zona en 2008 y paralizada durante años.

Participaron del encuentro el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; concejales y autoridades vecinales y vecinos de los barrios Don Bosco, Restinga Alí, Fontana y Standart Norte.

La obra será finalizada por la Provincia, y permitirá contar con un nuevo edificio policial de casi 600 m², destinado a reforzar la seguridad y la capacidad operativa en la zona norte de la ciudad.

RECLAMO HISTORICO

Al respecto, Torres sostuvo: “esta es una obra que los vecinos vienen reclamando hace años y que fue abandonada durante mucho tiempo”, y remarcó que la nueva comisaría “va a fortalecer la prevención y la presencia policial en cuatro barrios de Comodoro Rivadavia”.

En relación al encuentro con los vecinalistas, el mandatario señaló: “Vinimos, escuchamos y tomamos la decisión de avanzar con soluciones concretas”.

Y agregó: “en un contexto donde cada recurso cuenta, decidimos priorizar una obra que es fundamental para la comunidad”.

Asimismo, afirmó: “tomamos la decisión de terminar un proyecto que durante años quedó inconcluso, y que hoy vuelve a ponerse en marcha para dar respuestas a las demandas de los vecinos”.

CARACTERISTICAS

El proyecto “Construcción Comisaría en Kilómetro 8 – barrio Don Bosco” se desarrolla sobre un terreno ubicado entre la avenida Alejandro Maíz y la calle Guillermo Larreguy.

El edificio contará con un sector administrativo y un área de detención transitoria con acceso independiente, además de espacios destinados a guardia, atención al público, oficinas operativas y áreas específicas para el personal policial.