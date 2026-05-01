Torres elevó el proyecto de adhesión a la Ley Antimafia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura del proyecto de adhesión a la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, y la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, con el objetivo de redoblar los esfuerzos y recursos para combatir dicha problemática.

En este contexto, durante la madrugada de este viernes, la Policía del Chubut desplegó un extenso operativo en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril en Comodoro Rivadavia, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El gobernador destacó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”.

Y agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.

Asimismo, confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de la ciudad, quien se encontraba prófugo desde sucedido el hecho.

CONTRA EL DELITO ORGANIZADO

En ese marco, el mandatario provincial remarcó: “no alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.

En esa línea, anunció el envío a la Legislatura del proyecto de adhesión a la Ley Nacional Antimafia y la creación, por decreto, de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.

“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”, afirmó.

El operativo incluyó 16 allanamientos en distintos sectores de la zona norte y sur de Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación iniciada tras el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.

A partir de una exhaustiva labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), se logró identificar a los presuntos coautores del hecho y localizar el vehículo utilizado en el crimen; posteriormente, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.