El fuego destruyó una vivienda en Km 17 y murieron las mascotas

El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado y habría comenzado al intentar encender un calefactor. No hubo personas heridas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Un incendio de grandes dimensiones consumió por completo una vivienda ubicada en Km 17 durante la tarde de este sábado, dejando como saldo pérdidas materiales totales y la muerte de las mascotas de la familia.

El hecho se registró alrededor de las 19:00 en un domicilio situado sobre calle 22. La intervención policial se produjo tras un aviso recibido vía WhatsApp al teléfono de guardia de la comisaría.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado en toda la estructura. En ese contexto, entrevistaron a la propietaria del inmueble, quien relató que el siniestro se habría originado cuando su hermano intentó encender un calefactor en una de las habitaciones.

Según su testimonio, el hombre utilizó un papel para iniciar el funcionamiento del artefacto, lo que habría provocado una explosión inicial que desencadenó el incendio. El mismo logró salir de la vivienda por sus propios medios.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que logró sofocar las llamas. Si bien no se registraron personas lesionadas, el inmueble sufrió daños totales y las mascotas que se encontraban en su interior fallecieron como consecuencia del fuego.