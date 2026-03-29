El incidente ocurrió durante el cierre de locales nocturnos en pleno centro. Una de las implicadas presentaba signos de ebriedad y actitud agresiva.

Dos mujeres se tomaron a golpes a la salida de un boliche

Durante la madrugada de este domingo se registró una pelea entre dos mujeres a la salida del local nocturno Ibiza Disco, ubicado sobre San Martín al 200, en el marco del operativo de cierre obligatorio de boliches.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 07:00, cuando personal policial de la Comisaría Seccional Primera, que se encontraba abocado a tareas de prevención, advirtió el enfrentamiento físico entre ambas involucradas.

Los efectivos intervinieron de inmediato para separar a las mujeres. Sin embargo, una de ellas continuó con una actitud violenta, profiriendo insultos e incitando a transeúntes a sumarse a la confrontación.

Según informaron fuentes policiales, la mujer presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, como fuerte olor etílico y comportamiento agresivo. Ante esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad de las personas presentes, fue demorada en el lugar y trasladada a la dependencia policial correspondiente –en Rivadavia y Güemes- por infracción al orden público.