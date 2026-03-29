Una mujer habría matado a su marido en Tecka

El hombre falleció en el trayecto al hospital de Esquel debido a las graves heridas. La fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Un violento episodio ocurrido durante el fin de semana conmocionó a la localidad de Tecka, donde un hombre murió tras ser presuntamente atacado por su esposa dentro de la vivienda que compartían.

Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, fue la propia mujer quien dio aviso a las autoridades luego del hecho. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre gravemente herido y, de acuerdo con el testimonio inicial de la imputada, el disparo se habría producido en el momento en que la víctima regresó al domicilio en estado de ebriedad.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato una ambulancia para trasladar al herido hacia el hospital de Esquel. Sin embargo, el hombre falleció durante el trayecto, cuando el vehículo sanitario había recorrido aproximadamente 30 kilómetros.

A raíz del hecho, un equipo del Ministerio Público Fiscal se trasladó a Tecka para encabezar la investigación. La comitiva estuvo integrada también por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), con el objetivo de garantizar un abordaje integral del caso.

En cuanto a la situación procesal, la mujer permanece detenida a la espera de la audiencia de control de detención, en la que se evaluará la legalidad del procedimiento y se avanzará en la formalización de la investigación penal.

La Fiscalía deberá ahora determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, incluyendo si existió una situación de legítima defensa o algún contexto previo de violencia.

Fuente: MPF Esquel