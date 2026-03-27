Elevan a juicio una causa por un robo armado

Se trata de un asalto ocurrido de madrugada en una calle del barrio Newbery. El asaltante le disparó a la víctima sin lograr herirlo.

Por un delito contra la propiedad ocurrido el 3 de abril de 2025, que tiene como imputado a Pablo Ovalle, durante la mañana de este viernes se concretó la audiencia preliminar del caso en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia.

El representante de fiscalía ratificó la acusación pública, ofreció prueba y pidió se eleve la causa a juicio. Mientras, la defensa planteó “el sobreseimiento” de su asistido. Asimismo, el fiscal requirió que se mantenga la prisión preventiva del imputado, en tanto que la defensora se opuso a ello.

El ilícito incluido en la acusación se produjo el 3 de abril de 2025, siendo alrededor de las 11:15, cuando la víctima egresó de su domicilio en calle Huergo al 2000 junto a un familiar y caminaron por Huergo, en dirección al Periférico del barrio Jorge Newbery.

En esas circunstancias, según la acusación de la Fiscalía, al llegar a la esquina con Fragata Sarmiento, fueron interceptados por el imputado, Pablo Emanuel Ovalle, quien estaba situado en la escalera que conecta ambas manos de circulación de la calle Huergo.

Según la Fiscalía, Ovalle exhibió un arma de fuego y le exigió al damnificado que entregara sus efectos personales, robándole diversos elementos de valor.

Durante el robo, Ovalle apoyó el arma de fuego sobre el abdomen de la víctima a la altura del estómago.

El damnificado tomó el arma y la dirigió hacia el piso, momento en el que Ovalle efectuó un disparo que impactó entre las piernas del damnificado. Luego, se suscitó un forcejeo entre víctima y agresor, cayendo ambos al suelo.

Ovalle recuperó entonces el control del arma y apuntó hacia la cabeza del agredido, quien logró apartar el brazo del imputado previo a que éste efectuase un segundo disparo. Finalmente, Ovalle le propinó a la víctima un golpe en la cabeza provocándole escoriaciones, para luego darse a la fuga por calle Huergo, llevándose consigo los elementos sustraídos.

El fiscal calificó jurídicamente el caso como “robo agravado por el uso de arma de fuego” en carácter de “autor” para Ovalle, con una pretensión punitiva, en caso de recaer condena de siete años y seis meses de prisión.

Por su parte la defensa ofreció testimonios de descargo que lo sitúan a Ovalle en otro lugar al momento del robo, e instó “el sobreseimiento de su asistido” ya que “no participó del hecho”.

La defensa adujo “inconsistencias” en la investigación.

El juez rechazó el planteo de sobreseimiento de la defensa tras una valoración provisoria de la prueba, autorizando la apertura de juicio oral y público de la causa por el hecho y la calificación jurídica incluidos en la acusación pública de la fiscalía. El debate se realizará ante un jurado popular. En cuanto a la prisión preventiva solicitada por el fiscal y resistida por la defensa, el juez resolvió mantener la medida que cumple el imputado por seis meses o hasta el juicio por jurados, lo que ocurra primero.

Presidió la audiencia preliminar Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Facundo Oribones, fiscal general; en tanto que la defensa de Ovalle fue ejercida por Julia Bruno, abogada particular del mismo.