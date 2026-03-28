Usurpación y amenazas en una vivienda de Fracción XV

Una mujer afirmó que un grupo de personas ingresó a su casa durante la noche del viernes. La situación incluyó amenazas y daños en el acceso al domicilio.

Una vecina denunció un presunto hecho de usurpación acompañado de amenazas ocurrido este viernes, alrededor de las 23:55, en una vivienda ubicada en Trevisán y Código 3520, en la Fracción XV del barrio Acceso Sur.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio fue advertido a partir de llamados de vecinos que alertaron sobre la presencia de personas ocupando la propiedad. Al arribar al lugar, la propietaria constató que un grupo conformado por adultos y menores se encontraba en el interior del domicilio, lo que derivó en una discusión.

Según el relato de la damnificada, logró que los ocupantes se retiraran por sus propios medios. Posteriormente, retiró hacia la vía pública diversos elementos que no le pertenecían, entre ellos una cocina, una heladera, colchones y un sillón, los cuales habrían sido ingresados por los presuntos ocupantes.

La mujer también denunció haber recibido amenazas de muerte durante el episodio. Al llegar el personal policial junto a la propietaria, se constató que las personas señaladas ya no se encontraban en el lugar ni en las inmediaciones.

Asimismo, se verificaron daños en la cerradura de la puerta de ingreso, aunque no se registraron faltantes en el interior de la vivienda. El hecho quedó bajo investigación.