El ciudadano fue sorprendido anoche en su vivienda. Los uniformados irrumpieron sin orden judicial, buscando armas. Lo amenazaron de muerte.

Un hombre denuncia que la policía le robó 6 millones y un celular

Sebastián Armando Fernández (36) se llevó uno de los mayores sustos de su vida este viernes a la noche. Es que a las 23.30, aproximadamente, ingresaron a su domicilio de la calle Blas Rodríguez, en el barrio Cerro Solo, tres policías que dijeron estar buscando armas.

“¿Dónde están las pistolas? Habla porque te quemo”, dijo Fernández que le expresaba uno de los policías mientras lo tenía en el suelo, pisándole la cabeza con una almohada y apuntándole con una 9 milímetros.

“No sé de qué me hablaba; eran tres policías; dos hombres que entraron armados y una policía. Yo estaba solo, mirando la carrera de Fórmula 1, y me sorprendieron por atrás. No tenían orden y me provocaron varios destrozos. Un televisor no funciona más”, señaló el ciudadano.

Además, luego de irse los policías, Fernández notó que le faltaban 6 millones de pesos que tenía en su placar, además del teléfono de su hija.

A continuación, afirmó haber ido a la Seccional Quinta a realizar la denuncia, “pero me dijeron que no podían tomarme la denuncia contra la policía; ahora fue mi esposa para allá. Igual el lunes voy a ir a Fiscalía por el abuso policial”.

En este contexto, afirmó ser objeto de amenazas e intimidaciones desde las 2 de la mañana. “Me llaman de un teléfono privado y es el chofer de los policías… le reconozco la voz; me dicen que me quede tranquilo y no joda”, sostuvo el hombre, quien declaró ser pintor y hallarse desempleado en este momento.

Indicó además que el propietario de la vivienda que él alquila también registró lo ocurrido y decidió realizar la denuncia por su cuenta.