Luque pidió al intendente de Esquel que haga algo por los desocupados del casino

El diputado nacional se reunió con los trabajadores del Casino de Esquel, tras el cierre que dejó a unas 50 familias en clara incertidumbre.

Durante el encuentro realizado este sábado, Juan Pablo Luque manifestó su preocupación por la falta de información oficial sobre los motivos del cierre. “Es una situación muy preocupante. El casino cerró sin previo aviso y sin explicaciones claras para los trabajadores”, señaló.

En ese sentido, el diputado nacional y exintendente de Comodoro remarcó la necesidad de que las autoridades provinciales intervengan para esclarecer lo ocurrido. “Hay versiones contrapuestas sobre si la concesión está vencida o no. Quien debe dar respuestas es la Provincia, a través del organismo correspondiente, que es quien otorga las concesiones”, expresó.

El legislador cuestionó además la falta de diálogo por parte de la empresa y de los organismos responsables. “Si realmente hay interés en resolver este problema, tiene que haber una mesa de negociación. El intendente (Matías Taccetta) tiene que ser articulador con Provincia y los empresarios. No puede ser que los trabajadores estén atravesando esta situación sin información y sin certezas sobre su futuro laboral”, sostuvo.

Luque advirtió también sobre el posible impacto en otras localidades, ante la preocupación de los empleados por un eventual efecto en cadena. “Perder 50 puestos de trabajo en Esquel es gravísimo, y más aún si esto puede extenderse a otras ciudades. En Chubut no sobra el empleo; por eso es urgente encontrar una solución”, indicó.

Finalmente, el diputado reiteró su acompañamiento a los trabajadores y aseguró que continuará visibilizando el conflicto. “Vine a escuchar, a acompañar y a ayudar a que esta situación se conozca. Es fundamental que se actúe con responsabilidad y se priorice el cuidado de las fuentes laborales”, concluyó.