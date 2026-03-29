Las cinco fuerzas de seguridad marcharán por los bajos salarios

Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, penitenciarios y PSA convocaron el 2 de abril en la sede del Edificio Centinela. En el gobierno cuestionan a la ministra Monteoliva y recuerdan que se le sublevó la policía de Córdoba.

Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

La situación de los efectivos de seguridad exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice "cuidar a quienes nos cuidan" y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber o un Didi.

Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes de las fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el exministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla.

Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. "Los grupos de Whasapp están en llamas", confirmó a LPO un uniformado.

La exministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial, y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.

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Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una "académica" sin capacidad de conducción de las fuerzas.

"Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende dónde está", explicó un experto en seguridad con paso por varias gestiones.

Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013 la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.

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A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su exjefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora.

En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.

Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.

El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.

Lo más preocupante del caso es que la ministra negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. "O miente o no le informan, que sería peor", afirmó un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.

Fuente: LPO