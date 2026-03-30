Por qué hay doble feriado esta semana

El calendario oficial de feriados tiene este 2026 una coincidencia ideal para formar un descanso extendido de hasta cuatro días. ¿Quiénes tienen fin de semana largo XL?.

El calendario de abril 2026 presenta una configuración excepcional de feriados que impactará directamente en el descanso de los argentinos. Este año, la conmemoración de la Semana Santa coincidirá temporalmente con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una de las fechas más significativas del sentimiento nacional.

Habitualmente, existe una diferencia legal importante durante estas fechas: mientras que el Viernes Santo es un feriado nacional inamovible, el Jueves Santo suele ser considerado "día no laborable" (donde el empleador decide si se trabaja y no se paga doble).

Sin embargo, en 2026 se produce un fenómeno administrativo particular: el Jueves Santo cae 2 de abril. Al superponerse con el feriado por Malvinas —que es inamovible por ley—, la jornada del jueves pierde su carácter de "opcional" y adquiere automáticamente el estatus de feriado nacional obligatorio.

Cómo queda el fin de semana largo de abril, con dos feriados

Gracias a esta coincidencia, se garantiza un fin de semana largo de cuatro días (del jueves 2 al domingo 5 de abril) con las siguientes características:

Jueves 2 de abril: Feriado Nacional (Día de Malvinas + Jueves Santo).

Viernes 3 de abril: Feriado Nacional (Viernes Santo).

Sábado 4 y Domingo 5: Descanso habitual. El domingo, además, es Pascuas.

Esta unificación asegura el cese de actividades tanto en la administración pública como en el sector privado, eliminando la incertidumbre que suele rodear al Jueves Santo y permitiendo un periodo de conmemoración y descanso unificado para todo el país.

De esta manera, los feriados del jueves y el viernes podrán ser aprovechados para todos los trabajadores, salvo aquellos que decidan trabajar, recibiendo "pago doble".

Para el sector turístico, esta unificación de fechas representa una oportunidad clave en el primer semestre del año. Al tratarse de dos feriados nacionales pegados, se espera buena ocupación en los principales destinos del país, especialmente considerando que el 2 de abril es una fecha que suele movilizar actos oficiales y homenajes en diversos puntos de la Argentina.

Por otro lado, el comercio deberá prestar especial atención a la normativa de feriados para ambos días, ya que el régimen de pago para quienes deban cumplir tareas el jueves 2 de abril será el correspondiente a un feriado nacional (pago doble), a diferencia de lo que ocurre en los años donde el Jueves Santo funciona simplemente como día no laborable.