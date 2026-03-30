Murió Antonio Roqueta, histórico referente del sector hotelero

La Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica de la Patagonia Central expresó su profundo dolor por la pérdida de quien fue considerado un pionero y mentor de la entidad. A través de un comunicado firmado por su presidenta, Julieta Pautasso, la Comisión Directiva y los socios recordaron a Roqueta como un miembro activo de la institución y expresidente de la misma.

Desde la entidad destacaron que Roqueta tuvo más de 40 años de trayectoria en la dirigencia empresarial, consolidándose como un referente del sector hotelero y gastronómico, tanto en Comodoro Rivadavia como en la región patagónica.

Asimismo, subrayaron su participación en distintas instituciones vinculadas a la actividad, entre ellas la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), donde colaboró a nivel nacional en la difusión y el fortalecimiento del sector.

Finalmente, desde la asociación remarcaron que su compromiso con el trabajo, su experiencia y sus enseñanzas fueron un pilar para quienes continúan desarrollando la actividad, y lo despidieron con “amor y gratitud”, recordándolo como un referente, compañero y amigo.