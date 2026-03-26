Un joven de Rawson que había sustraído una camioneta estacionada con el motor en marcha y las llaves puestas logró evitar el juicio tras alcanzar un acuerdo con el propietario del vehículo. La causa fue cerrada mediante una conciliación judicial, figura contemplada en el Código Procesal de Chubut.

Rawson: robó una camioneta, chocó y evitó el juicio tras un acuerdo con la víctima

El imputado, Benjamín Orozco Rial, había sido acusado por “hurto agravado en grado de tentativa”, luego de llevarse el rodado y protagonizar un accidente durante la huida.

El hecho ocurrió cuando el joven aprovechó que una camioneta estaba encendida y sin custodia en la vía pública. Tras subirse al vehículo, se dio a la fuga, pero fue advertido por el dueño, quien alertó a la Policía.

Se inició entonces una persecución que se extendió por la ruta provincial 1 en dirección a Puerto Madryn, hasta que el conductor perdió el control, se despistó y provocó daños en el vehículo.

En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, las partes llegaron a un acuerdo económico por 300.000 pesos, monto que, si bien no cubre la totalidad de los daños, fue aceptado por la víctima teniendo en cuenta la situación económica del imputado.

El joven se comprometió a transferir 290.000 pesos y entregar otros 10.000 en efectivo, lo que permitió avanzar con la solución alternativa del conflicto.

La jueza de garantías Laura Martini homologó el acuerdo al considerar que se cumplieron los requisitos legales y que existió consentimiento de ambas partes.

De este modo, Orozco Rial quedó sobreseído, cerrando el proceso sin llegar a juicio.

La conciliación es una herramienta prevista en el sistema judicial para resolver conflictos penales de menor gravedad, priorizando la reparación del daño y el acuerdo entre las partes.