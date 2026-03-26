Prisión preventiva para imputado por amenazas en barrio Roca

La Justicia dictó un mes de prisión preventiva para Maximiliano Bellido, acusado de amenazas coactivas, tras una audiencia realizada en el juzgado penal del barrio Roca.

La decisión fue tomada por la jueza Daniela Arcuri, quien además declaró legal la detención del imputado y autorizó la apertura de la investigación, tal como lo había solicitado la fiscalía.

Según la acusación, el episodio ocurrió el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:10, cuando Bellido y otro sujeto aún no identificado llegaron en moto a una vivienda y amenazaron al propietario en reclamo de una deuda.

De acuerdo a la denuncia, los agresores advirtieron: “si no pagan, los vamos a cagar a tiros y quemar la casa”, tras lo cual se dieron a la fuga. Minutos después, el imputado fue detenido a pocas cuadras del lugar.

La causa fue calificada provisoriamente como amenazas coactivas en calidad de coautor.

La procuradora Gabriela Gómez solicitó la prisión preventiva al considerar el riesgo de fuga y los antecedentes del imputado, quien se encontraba en libertad condicional y vinculado a otras causas.

Por su parte, la defensa, a cargo de Luciana Risso, cuestionó la legalidad de la detención por supuestas inconsistencias en el procedimiento policial y pidió la libertad de su asistido, al considerar que el proceso podía garantizarse con medidas menos gravosas.

Finalmente, la jueza convalidó la detención, habilitó el avance de la investigación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de un mes, al entender que existen riesgos procesales que justifican la medida.

El caso continuará en etapa investigativa mientras se reúnen más elementos sobre lo ocurrido.