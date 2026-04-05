Detienen a un borracho por disturbios tras un choque

La detención de un hombre en estado de ebriedad se produjo este domingo, pasadas las 12, en Kennedy y casi Constituyentes. Allí se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos.
Al arribar al lugar, el personal policial constató el siniestro vial y advirtió que uno de los involucrados, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos, se encontraba en evidente estado de ebriedad.
Según se informó, el hombre comenzó a proferir insultos e incitar a pelear tanto a los efectivos policiales como a otras personas presentes. Pese a las reiteradas advertencias para que depusiera su actitud, se mostró cada vez más agresivo y alterado.
Ante esta situación, se procedió a su demora para resguardar su integridad física y la de terceros, en el marco de infracciones vinculadas al estado de ebriedad e incitación a reñir.
En el lugar también se aguardaba la intervención de personal de Tránsito para realizar los controles correspondientes, así como de Criminalística para las pericias del siniestro.