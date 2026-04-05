Detienen a un borracho por disturbios tras un choque

Viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados en un choque registrado este domingo por la tarde en la avenida Kennedy.

La detención de un hombre en estado de ebriedad se produjo este domingo, pasadas las 12, en Kennedy y casi Constituyentes. Allí se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos.

Al arribar al lugar, el personal policial constató el siniestro vial y advirtió que uno de los involucrados, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos, se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Según se informó, el hombre comenzó a proferir insultos e incitar a pelear tanto a los efectivos policiales como a otras personas presentes. Pese a las reiteradas advertencias para que depusiera su actitud, se mostró cada vez más agresivo y alterado.

Ante esta situación, se procedió a su demora para resguardar su integridad física y la de terceros, en el marco de infracciones vinculadas al estado de ebriedad e incitación a reñir.

En el lugar también se aguardaba la intervención de personal de Tránsito para realizar los controles correspondientes, así como de Criminalística para las pericias del siniestro.