También pidieron al Senado que convierta en juez al hijo de Rosatti y a la secretaria de Ercolini.

Mahiques mandó el pliego de su papá y el de la esposa del juez que investiga a Karina Milei

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, logró que Javier Milei habilite el envío de alrededor de 60 pliegos de jueces para su tratamiento en la comisión de Acuerdos del Senado, entre los que se cuentan el de Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que interviene en la causa que investiga la estafa de la cripto $LIBRA. Ese pliego, como tantos más, pasó los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández inmóvil.

El ascenso de la esposa de Martínez de Giogi se informó este lunes, justo cuando los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaban en el Palacio Talcahuano el proyecto para cambiar el reglamento de selección de jueces desde el Consejo de la Magistratura. Una movida oportuna, acaso planeada para despegarse de un escándalo que veían inevitable.

Es que entre los pliegos enviados está el del papá del propio Mahiques, el juez de Casación Carlos "Coco" Mahiques, que ingresó a ese tribunal por la ventana durante el macrismo y que ahora consiguió un pedido de prórroga excepcional por parte de Milei para quedarse otros cinco años en el cargo, después que cumpla los 75 años y enfrente la jubilación obligatoria.

OTROS NOMBRES CONOCIDOS

Pero además apareció entre los pliegos enviados al Senado la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. El hijo de Rosatti fue propuesto para integrar un tribunal oral federal de la Ciudad de Santa Fe, provincia del presidente de la Corte Suprema. Mientras que Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue propuesta para el juzgado federal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

La lista de parientes que integra el primer lote de pliegos enviados al Senado complica el relato de una justicia que se aleja de las cuestionadas prácticas de la "familia judicial". Fuentes del Gobierno no ocultaron que se decidió mandar en esta tanda los pliegos del hijo del presidente de la Corte Suprema y de la mujer de Martínez de Giorgi para "diluir" el impacto político que causa que el ministro empuje el pliego de su papá.

Ante la consulta de LPO por la postulación de la mujer del juez que investiga a los hermanos Milei, que podría interpretarse como un intento de comprar la benevolencia del magistrado, desde el entorno del ministro respondieron que Mahiques ya había sugerido su designación cuando fue representante del Ejecutivo en la Magistratura, durante el gobierno de Macri: "¿Por qué no volvería a recomendar su nombramiento?", preguntaron de forma retórica.

El mismo razonamiento aplicaron para el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo de Julián Ercolini. Sosa fue propuesta para integrar un tribunal penal federal en La Plata. "Mahiques ya había mandado hace ocho años los pliegos de Ana Juan y de Sosa", subrayaron.

Sin ponerse colorado, Mahiques hijo incorporó en esta primera tanda el pliego de su padre para que se realice el próximo 16 de abril, en el Senado, la audiencia pública por la prórroga de su rol como juez del tribunal de Casación. El clan Mahiques se aseguraría, así, la continuidad de su jefe una vez que cumpla 75 años, el 1° de noviembre de este año.

La tanda de pliegos que despachó el gobierno sirve para cubrir nada más que una parte de las más de 200 vacantes en los juzgados federales, pero al mismo tiempo diluye la obscenidad de que solo el nombramiento de Coco Mahiques está en condiciones de dictaminarse en la comisión de Acuerdos y llegar al recinto.

El timing escogido por los libertarios para iniciar el trámite parlamentario acaso empaña la presentación del proyecto de reglamentación que promueve la Corte, a través de la acordada que propone cambiar métodos de evaluación y selección de candidatos desde el Consejo de la Magistratura y desacredita a la cabeza del Poder Judicial incluyendo el nombre del hijo de Rosatti, junto con el padre de Mahiques y la esposa de Martínez de Giorgi.

En el mismo momento que se enviaban estos pliegos, Lorenzetti afirmó "se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros".

El envío de pliegos parece apuntar a conseguir la protección judicial de los hermanos Milei en la causa de la criptoestafa y la compensación para Mahiques por la tarea asumida con la prórroga para que su padre pueda continuar cinco años más en la estratégica Cámara de Casación Penal, máximo tribunal para juzgar los delitos de corrupción.