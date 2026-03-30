Recuperan un espacio en Km 5 para homenajear a músicos locales

El “Boulevard de las Melodías” busca convertir un sector abandonado en sitio de memoria dedicado a referentes de la música de la comunidad.

Un sector emblemático del barrio Ferroviario, en Kilómetro 5, comenzó a ser recuperado por un grupo de vecinos que impulsa la creación del “Boulevard de las Melodías”, un espacio pensado como homenaje a músicos que dejaron su huella en la comunidad.

El proyecto contempla recordar a figuras como Baldomero Terraza, Carlos Terraza, Tono Terraza, Hugo Curán, Alfredo Hansen, Dante García y el Gato Marinado, junto a artistas que continúan activos, entre ellos Viviana Almirón, Carlos Hernández, Gofi Otegui, el Flaco Cádiz y Pedro Güaytima, entre otros.

Los trabajos avanzan con tareas de limpieza, desmalezamiento y la instalación de un sistema de riego, en el marco de una iniciativa comunitaria que apunta a poner en valor el lugar.

Para concretar las mejoras, los vecinos recibieron donaciones de mangueras, insumos para riego, semillas de césped y un centenar de plantas de olivo que serán incorporadas al espacio.